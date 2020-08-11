التنمية المحلية: هذه المحافظة تسجل أعلى نسبة إقبال على انتخابات الشيوخ

قال اللواء محمود شعراوي، وزيرالتنمية المحلية، إن أهم ما يميز انتخابات مجلس الشيوخ 2020 أن أعلى نسبة إقبال هي بشمال سيناء بالشيخ زويد وبئر العبد، إلى جانب أن الشباب متواجد أمام اللجان منذ التاسعة صباحًا.





وأوضح "شعراوي"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء 11 يوليو، أن هناك تجهيزات كبيرة بالتنسيق مع كافة الجهات قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ بشهرين، لتوفير احتياجات اللجان الانتخابية، وتم الاهتمام بالناخب بتطهير اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي وتسهيل دخول ذوي الهمم من خلال العاملين بالمحليات.





أوضح أن هناك تنسيقا تاما بين كافة غرف الأزمات للمعالجة الفورية لأي مشكلة، موضحًا أن بعض اللجان تأخرت 5-10 دقائق، وفي التاسعة والنصف تمامًا تم انتظام العمل بكافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية باستثناء التأخر بلجنتين بالمنيا، وتم تغيير 2 من القضاة بها.