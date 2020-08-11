  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:34 م
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

تباين ومفاجآت في سعر الدولار مساء اليوم.. تعرف على التفاصيل

أدوار محرمة فى حياة "نور الشريف"

مفاجأة في مشهد طالب نور الشريف ببثه يوم موته

وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،

التنمية المحلية: هذه المحافظة تسجل أعلى نسبة إقبال على انتخابات الشيوخ

السعودية

غضب واسع بعد تداول فيديو تحرش بسيدة سعودية

أسعار الذهب

بشرى سارة.. أسعار الذهب تنخفض والجرام يسجل هذا الرقم

علماء: عقار لالتهاب المفاصل يجعل مرضى السكري يعيشون لفترة أطول

مصر توافق على بدء انتاج عقار يعالج فيروس كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

سرقة شقة نجل إعلامية شهيرة بالتجمع الخامس

جوجل كروم

الأمن السعودي يحذر من انتهاكات خطيرة لـ " جوجل كروم "

وزير المالية

بالصور.. معيط: تصويت الشعب المصري في الانتخابات نموذج حضاري للديمقراطية

التنمية المحلية: هذه المحافظة تسجل أعلى نسبة إقبال على انتخابات الشيوخ

آخر الأخبار

وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،
وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

المستشار لاشين إبراهيم: انتخابات الشيوخ ستتم في يوم واحد

#

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أعداد المتقدمين لانتخابات الشيوخ

#

السعودية تسجل أعلى نسبة شفاء من"كورونا"

#

التنمية المحلية تحذر من هذا الأمر بشم النسيم

قال اللواء محمود شعراوي، وزيرالتنمية المحلية، إن أهم ما يميز انتخابات مجلس الشيوخ 2020 أن أعلى نسبة إقبال هي بشمال سيناء بالشيخ زويد وبئر العبد، إلى جانب أن الشباب متواجد أمام اللجان منذ التاسعة صباحًا.

وأوضح "شعراوي"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء 11 يوليو، أن هناك تجهيزات كبيرة بالتنسيق مع كافة الجهات قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ بشهرين، لتوفير احتياجات اللجان الانتخابية، وتم الاهتمام بالناخب بتطهير اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي وتسهيل دخول ذوي الهمم من خلال العاملين بالمحليات.

أوضح أن هناك تنسيقا تاما بين كافة غرف الأزمات للمعالجة الفورية لأي مشكلة، موضحًا أن بعض اللجان تأخرت 5-10 دقائق، وفي التاسعة والنصف تمامًا تم انتظام العمل بكافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية باستثناء التأخر بلجنتين بالمنيا، وتم تغيير 2 من القضاة بها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تقلل من شأن عقار روسيا ضد فيروس كورونا
» تخلصي من وزنك الزائد بهذا المشروب السحري
» المرحلة الثانية من " مودة "لتأهيل المقبلين علي الزواج
» فشل انتقال نجم اليوفنتوس إلي ريال مدريد
» تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "
» بالعلم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ
» رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل
» تهز السعودية.. اختفاء 4 شباب في ظروف غامضة
» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور
» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة