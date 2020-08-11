» أمريكا تقلل من شأن عقار روسيا ضد فيروس كورونا

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قلل وزير الصحة الأمريكي ، أليكس عازار ، اليوم الثلاثاء، من إعلان روسيا واحتفالها بتسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أكد عازار خلال مقابلة مع التليفزيون التايواني، أن أمريكا تأمل في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر المقبل.


وعن اللقاح الروسي، أوضح عازار أن "الأمر ليس أن تكون الأول"، مشيرا إلى أن الهدف هو الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم.

ولفت: "نحتاج إلى بيانات شفافة، يجب أن تظهر نتائج المرحلة الثالثة أن اللقاح آمن وفعال وهذا ما يقوده الرئيس ترامب في عملية "Warp Speed"، والتي تهدف إلى تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

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