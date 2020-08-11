وزيرة الصحة تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

طالبت هالة زايد، وزير ة الصحة، المواطنين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 لاستكمال خارطة الطريق الخاصة بثورة 30 يونيه.





وأشار” زايد”، خلال حوار مع فضائية قناة تن، ظهر اليوم الثلاثاء، ان هناك اقبال كثيف من المواطنين فى عدد من المحافظات، مبينة ان مجلس الشيوخ يعتبر خطوة هامة لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية.





وتابعت:” انتخابات مجلس الشيوخ أمر إيجابي جدًا للمشاركة في وضع التشريعات والسياسات العامة والخطط لبلدنا، لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك مجلس شيوخ له شكل تشريعي كبير