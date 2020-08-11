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تخلصي من وزنك الزائد بهذا المشروب السحري

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القرفة والعسل
القرفة والعسل

متابعات- أمينة عبد العال

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العسل

القرفة

الوزن الزائد

ماء الورد

تعتبر زيادة الوزن مشكلة تؤرق الكثيرين رجال ونساء علي حد سواء إلا أن الفتيات أكثر لذلك يبحثن عن الوصفات الطبيعية أو المتخصصين لإنقاذ الزائد من أوزانهم .

 و هناك بعض النباتات والأعشاب الطبيعية التي من الممكن استخدامها لتقليل الوزن، ومنها القرفة التي تحتوي علي الكثير من الفوائد الصحية التي تساهم أيضا في الحفاظ علي نضارة البشرة ونقائها ومن الممكن تحضير مشروب منها يعمل علي خفض الوزن .

ولتحضير المشروب يتم إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وعصير نصف حبة ليمون و ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة طعام من ماء الورد  بالإضافة إلي كوب من الماء و يتم وضع الماء علي النار حتى يغلي ثم يترك حتى يصبح فاتر ويضاف إليه عصير الليمون والعسل وماء الورد.

تمزج المكونات جيدا ويمكن تناول كوبين منه يوميا مرة في الصباح فور الاستيقاظ ومرة  في المساء قبل النوم مع تناول نظام غذائي صحي ومتوازن و الامتناع عن تناول الدهون الضارة والسكريات والحرص علي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام .


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