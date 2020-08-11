شاهد.. زحام بلجان الأسمرات وغياب الإجراءات الاحترازية

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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عرضت قناة "صدى البلد" مقطع فيديو يظهر تزاحما شديدا أمام لجان الانتخابات في الأسمرات ما تسبب في صعوبة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وظهر من خلال الفيديو المعروض ازدحام لجان الاقتراع في مدينة الأسمرات، وإقبال شديد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وبدأت عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غد الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات، يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخب تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضٍ، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضو بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضو بالنظام الفردي، و100 بنظام القائمة.

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