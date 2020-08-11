الأمن السعودي يحذر من انتهاكات خطيرة لـ " جوجل كروم "

11 أغسطس 2020 - 01:46 م

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي من تحديثات متصفح " جوجل كروم " .

و أشار المركز في تحذيراته الأمنية عالية المستوي إلي أن كافة القطاعات مستهدفة في التحذير لافتا إلي أن " جوجل " أصدرت تحذير لعدد من الثغرات في المتصفح .

و أشار المركز إلي أن التهديدات تتمثل في تمكن المهاجم من استغلال الثغرات و تنفيذ برمجيات خبيثة تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات .

و أوصي المركز بتحديث المتصفح إلي نسخة 84.0.4147.125 لافتا إلي أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة .

كما أوضح المركز أن طريقة التحديث كالتالي : فتح المتصفح و في أعلي يسار الشاشة يتم النقر علي المزيد ثم مساعدة ثم معلومات عن " جوجل كروم " إذ إن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة من الأرقام أسفل الكلمة ، ويبحث المتصفح عن التحديثات ويقوم بالتحديث التلقائي ثم يتم النقر علي إعادة التشغيل .