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بالصور.. معيط: تصويت الشعب المصري في الانتخابات نموذج حضاري للديمقراطية

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وزير المالية
وزير المالية

متابعات- أمينة عبد العال

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وزير المالية

انتخابات مجلس الشيوخ 2020

مجلس الشيوخ2020

أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

أكد وزير المالية، اعتزازه بأي يوم من أيام الانتخابات حيث يصطف فيه الشعب المصري العظيم من جديد، على نحو يجسد نموذج حضاري في ممارسة الديمقراطية من خلال إنفاذ إرادته الحرة لاختيار من يمثله بمجلس الشيوخ؛ ذلك الاستحقاق الوطني الذي لاشك أنه سيؤدى لإثراء الحياة النيابية بمصر، ويساعد في تطوير البنية التشريعية؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء "مصر الحديثة " ليحتل وطننا الغالي مكانته المستحقة في مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

قال الوزير، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، إن مصر بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وشعبها الأبي، نجحت في إرساء دعائم الاستقرار السياسي، على نحو أسهم فى تمهيد الطريق لتحقيق التقدم الاقتصادي وإجراء إصلاحات غير مسبوقة ببرنامج وطني شامل حظي بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاح للاقتصاد المصري قدر  من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري ساعدت في تخفيف حدة صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتمكين الدولة من إقرار حزمة إستباقية داعمة للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضرر في مواجهة تداعيات هذا الوباء العالمي.

أضاف الوزير أننا مستمرون في تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية، من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة ، بما يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.





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