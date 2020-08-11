محافظ الغربية عن سير الانتخابات: كله على ما يرام

11 أغسطس 2020 - 12:52 م





أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هناك متابعة مستمرة للجان، معقبا:" والأمور تسير على ما يرام مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية".







وأضاف خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الثلاثاء، أن كل المستشارين والهيئة القضائية يقومون بأدوارهم على أكمل وجه بشأن سير العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات الشيوخ.







وتابع: "المحافظة استعدت لتجهيز كل المقرات الانتخابية الخاصة بانتخابات الشيوخ منذ 10 أيام بالإضافة لتوفير لجنة متابعة لسير الانتخابات على مدار 24 ساعة".







وبدأـت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس. ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

