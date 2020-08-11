» فشل انتقال نجم اليوفنتوس إلي ريال مدريد

11 أغسطس 2020 - 12:28 م

أكدت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، لن ينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.











وكانت تقارير ربطت ديبالا بالانضمام إلى ريال مدريد، خلال الصيف الحالي.









وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن نادي ريال مدريد تراجع عن إبرام أي صفقات كبيرة هذا الموسم، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها جميع أندية أوروربا نتيجة تفشي فيروس كورونا.









واضاف الموقع، أن ديبالا لم يتلقى أي عروضا من ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.









وتابع الموقع أن باولو ديبالا بات قريبا من تجديد تعاقده مع نادي يوفنتوس.







