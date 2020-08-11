شاهد.. مواطن يدلي بصوته على كرسي متحرك

11 أغسطس 2020 - 12:27 م





أدلي مواطن مسن يجلس على كرسي متحرك، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ.







وأوضح مقطع فيديو عرضته فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أحد ضباط الشرطة المسئولين عن تأمين اللجنة قام بمساعدته ودفعه حتى يصل للجنته الانتخابية ليدلي بصوته.







بدأـت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس. ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.







ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

