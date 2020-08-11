  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:04 م
Advertisements
بحث متقدم
جوجل كروم

الأمن السعودي يحذر من انتهاكات خطيرة لـ " جوجل كروم "

وزير المالية

بالصور.. معيط: تصويت الشعب المصري في الانتخابات نموذج حضاري للديمقراطية

مسؤول تركي ينفي دخول دبابات تركية إلى سوريا

دبابات إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية

اتحاد الكرة

23 إصابة بكورونا تؤجل ثاني مباراة في الدوري

ارشيفية

تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "

أحمد فتحي

"شوبير" يفجر مفاجأة بشأن رحيل فتحي عن الأهلي

نتنياهو

لأول مرة.. نتنياهو يهاجم أمريكا ويحملها مسئولية هذا الأمر

وزير التنمية المحلية

وزير التنمية للناخبين: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

مرض جديد أشد فتكا من كورونا ينتشر في الصين

بوتين

بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

في انتخابات الشيوخ..

شاهد.. مواطن يدلي بصوته على كرسي متحرك

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عاجل.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

#

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

#

تفاصيل تعدي مواطن على منزل أحمد عرابي بالشرقية

#

توجيه عاجل من الرئيس بشأن مواطن ..شاهد التفاصيل

انتخابات

صدى البلد

مجلس الشيوخ


أدلي مواطن مسن يجلس على كرسي متحرك، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح مقطع فيديو عرضته فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أحد ضباط الشرطة المسئولين عن تأمين اللجنة قام بمساعدته ودفعه حتى يصل للجنته الانتخابية ليدلي بصوته.

بدأـت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس. ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فشل انتقال نجم اليوفنتوس إلي ريال مدريد
» تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "
» بالعلم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ
» رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل
» تهز السعودية.. اختفاء 4 شباب في ظروف غامضة
» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور
» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية
» بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء
» نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات
» الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة