دبابات إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية

11 أغسطس 2020 - 12:25 م

خرقت ثلاث دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السياج التقني في بلدة ميس الجبل الجنوبية ضمن الخط الأزرق، على الحدود الجنوبية اللبنانية.





وحسب موقع "النهار" اللبناني، "قامت دبابتان تابعتان للجيش الاسرائيلي بخرق السياج التقني على الحدود بين بلدة ميس الجبل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استقرتا في المنطقة المتنازع عليها في كروم الشراقي الواقعة غرب البلدة".

وأضاف الموقع اللبناني أن "دبابة ثالثة حضرت واستقرت على الطريق العسكري مقابل المنطقة"، مؤكدا أن "القوات الإسرائيلية أطلقت قنبلة فوسفورية حارقة أشعلت النار في المنطقة المتنازع عليها بين السياج التقني والخط الأزرق خلال انسحاب الدباباتين إلى داخل السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في ميس الجبل".









وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، حذر أمس الاثنين، من "تداعيات خطيرة لأي حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني"، مؤكدا أن إسرائيل "لن تتوانى عن خوض معركة أخرى في لبنان إذا فرضت عليها".







