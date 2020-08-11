23 إصابة بكورونا تؤجل ثاني مباراة في الدوري

استقر اتحاد كرة القدم على تأجيل مباراة المصري أمام الإسماعيلى والتى كانت من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

استقر اتحاد كرة القدم على تأجيل مباراة المصري أمام الإسماعيلى والتى كانت من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.