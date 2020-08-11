» تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "

11 أغسطس 2020 - 12:20 م

يعتبر الطاعون الدبلي من أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية حيث قتل 50 مليون شخص .

ويصاب الإنسان بالطاعون الدبلي بعد تعرضه للعض أو الخدش من قبل حيوان قارض أو برغوث مصاب .

و تظهر أعراض الطاعون الدبلي بشكل عام خلال يومين إلي 6 أيام من الإصابة .

ومن أهم الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالطاعون الدبلي هي الحمي والقشعريرة و صداع في الرأس و ألم عضلي و ضعف عام .

ويمكن علاجه بإدخال المصاب إلي المستشفي وعلاجه بالمضادات الحيوية .