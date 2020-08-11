لأول مرة.. نتنياهو يهاجم أمريكا ويحملها مسؤولية هذا الأمر

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أمريكا

نتنياهو

مسئولية

الضم

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية عدم تنفيذه لخطة ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو القول في مقابلة تلفزيونية: "كان واضحا من البداية أن تطبيق السيادة لن يتم إلا بالاتفاق مع الولايات المتحدة. ولولا ذلك، لكنت فعلتها منذ فترة".


وقال نتنياهو إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشغول حاليا بأمور أخرى وهذا الأمر (خطة السيادة) ليس على رأس أولوياته"، معربا عن أمله في أن "نتمكن في المستقبل القريب من المضي لتطبيق السيادة، بالإضافة إلى قضايا دبلوماسية أخرى ذات أهمية لإسرائيل".


وفي إشارة إلى خطة ترامب للسلام التي تسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على 30 في المئة من الضفة الغربية، قال نتنياهو: "لقد عملت مع فريق ترامب على هذه الخطة لمدة ثلاث سنوات. وفي رأيي، هي الوحيدة التي تحافظ على المصالح الأساسية لإسرائيل".


وسبق أن أعلن بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الماضي، فيما أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

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