» تهز السعودية.. اختفاء 4 شباب في ظروف غامضة

11 أغسطس 2020 - 11:54 ص

اختفى 4 شبان في المملكة العربية السعودية في ظروف غامضة، بعد خروجهم الخميس الماضي، للتنزه في أحد الجبال شرقي محافظة العارضة.









ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن أعمار الشبان الأربعة تتراوح ما بين 20 و 25 عاما، وهم: شقيقان وصديقان لهما، وقد خرجوا للتنزه ولم يعودوا.









وتقدمت أسرة الشقيقين ببلاغ إلى الجهات الأمنية يوم الجمعة، يفيد بأن سيارتين من بين 3 سيارات خرجوا بها، قد وجدت في الموقع.









وفي التفاصيل، قال ماجد الجذمي، عم الشقيقين: إن مجموعة من الأصدقاء بمن فيهم ابنا شقيقه خرجوا في نزهة إلى أحد الجبال.

وأضاف أن جميعهم عادوا قبل المغرب، عدا ابني شقيقه واثنين من أصدقائهما.









وذكر الجذمي أن ”القلق بدأ يتسرب إلى العائلة، وبعد محاولات التواصل معهم عن طريق الجوالات، تبين أن جميعها مغلقة، وأن آخر ظهور لأحدهم كان عند السابعة بعد المغرب، وبعد توجه العائلة إلى الموقع الذي خرجوا إليه، عثروا على سيارتين، فيما لم تكن الثالثة موجودة وهي من نوع جيب أبيض“.









وأكد عم الشقيقين، أنه بعد بحث مضن لم يعثروا لهم على أثر، لافتا إلى سقوط أمطار غزيرة تسببت بجريان الأودية.









وقال إنهم تقدموا في اليوم الثاني ببلاغ إلى الشرطة، فيما لا يزال البحث عن الأربعة المفقودين جاريا.







