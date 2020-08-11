» رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل

11 أغسطس 2020 - 11:38 ص

يتسلم رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رسميا ستاد السلام بمسماه الجديد " ستاد الأهلي " الأربعاء المقبل .

وقد قرر النادي أن تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الجمعة المقبلة الأولي علي ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي .

وكانت مرحلة تطوير الستاد الأولي انتهت بتطوير غرف الملابس و الأسوار وواجهة الاستاد .

جدير بالذكر أن الأهلي حصل علي ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام فيما سيلعب منتخب مصر و فريق الإنتاج الحربي علي الملعب بشكل طبيعي .