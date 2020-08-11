  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:26 م
Advertisements
بحث متقدم
مسؤول تركي ينفي دخول دبابات تركية إلى سوريا

دبابات إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية

اتحاد الكرة

23 إصابة بكورونا تؤجل ثاني مباراة في الدوري

ارشيفية

تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "

أحمد فتحي

"شوبير" يفجر مفاجأة بشأن رحيل فتحي عن الأهلي

نتنياهو

لأول مرة.. نتنياهو يهاجم أمريكا ويحملها مسؤولية هذا الأمر

وزير التنمية المحلية

وزير التنمية لناخبين: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

مرض جديد أشد فتكا من كورونا ينتشر في الصين

بوتين

بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الأمن السعودي (أرشيفية)

تهز السعودية.. اختفاء 4 شباب في ظروف غامضة

رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل

الرياضة

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

متابعات- أمينة عبد العال

الاهلى

منتخب مصر

الإنتاج الحربى

محمود الخطيب

يتسلم رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رسميا ستاد السلام بمسماه الجديد " ستاد الأهلي " الأربعاء المقبل .

وقد قرر النادي أن تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الجمعة المقبلة الأولي علي ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي .

وكانت مرحلة تطوير الستاد الأولي انتهت بتطوير غرف الملابس و الأسوار  وواجهة الاستاد .

جدير بالذكر أن الأهلي حصل علي ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام فيما سيلعب منتخب مصر و فريق الإنتاج الحربي علي الملعب بشكل طبيعي .   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "
» بالعلم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ
» رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل
» تهز السعودية.. اختفاء 4 شباب في ظروف غامضة
» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور
» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية
» بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء
» نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات
» الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن
» رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة