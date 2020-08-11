» رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل

متابعات- أمينة عبد العال
يتسلم رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رسميا ستاد السلام بمسماه الجديد " ستاد الأهلي " الأربعاء المقبل .
وقد قرر النادي أن تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الجمعة المقبلة الأولي علي ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي .
وكانت مرحلة تطوير الستاد الأولي انتهت بتطوير غرف الملابس و الأسوار وواجهة الاستاد .
جدير بالذكر أن الأهلي حصل علي ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام فيما سيلعب منتخب مصر و فريق الإنتاج الحربي علي الملعب بشكل طبيعي .
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