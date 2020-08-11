  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:30 ص
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

"أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ

ميرفت التلاوي

ميرفت التلاوي: النهاردة عندنا مهمة وطنية

الأمن اللبناني

هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية

جو بايدن

بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء

نتنياهو و ترامب

نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات

الفيضانات في اليمن

الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن

رئيس مجلس الوزراء يدلي بصوته

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

ارشيفية

الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

في بيروت

هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية

عرب وعالم

الأمن اللبناني
الأمن اللبناني

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الاتهامات تحاصر حزب الله بعد اكتشاف أنفاق أسفل مرفأ بيروت

#

بكري لمسئول عربي كبير: سيدك ينتظرك في تركيا

#

بكري يهاجم وزير الخارجية الألماني:بأي حق تنتقد تفويض البرلمان لللرئيس؟

#

صدمة.. عريس يكتشف أن عروسه «رجل» في ليلة الدخلة

مجلس النواب

بيروت

مرفأ بيروت

يسود محيط مجلس النواب  الآن حالة من الهدوء الحذر بعد ليلة دامية من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تزامنا مع اليوم الرابع علي التوالي عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الأسبوع الماضي .

و كان محيط مجلس النواب شهد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ضد الطبقة السياسية الحاكمة وقوات الأمن وسط عمليات كر وفر بين الطرفين، كما ألقت القوي الأمنية القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ردا علي رشقهم بالحجارة ، مما أسفر عن إصابة أكثر من 7 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفيات المنطقة و إسعاف حوالي 30 شخص في موقع المظاهرات .

جدير بالذكر أن التظاهرات انطلقت عقب  انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل العشرات وتشريد آلاف المواطنين .

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور
» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية
» بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء
» نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات
» الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن
» رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
» الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية
» حسام حسن: مش محتاج أظهر في قناة الأهلي أصلا
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ماذا كتب مصطفى حفناوي عن الموت قبل وفاته بـ 15 يوما؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة