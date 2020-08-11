» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية

11 أغسطس 2020 - 10:54 ص

يسود محيط مجلس النواب الآن حالة من الهدوء الحذر بعد ليلة دامية من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تزامنا مع اليوم الرابع علي التوالي عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الأسبوع الماضي .

و كان محيط مجلس النواب شهد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ضد الطبقة السياسية الحاكمة وقوات الأمن وسط عمليات كر وفر بين الطرفين، كما ألقت القوي الأمنية القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ردا علي رشقهم بالحجارة ، مما أسفر عن إصابة أكثر من 7 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفيات المنطقة و إسعاف حوالي 30 شخص في موقع المظاهرات .

جدير بالذكر أن التظاهرات انطلقت عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل العشرات وتشريد آلاف المواطنين .