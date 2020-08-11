ميرفت التلاوي: النهاردة عندنا مهمة وطنية

11 أغسطس 2020 - 10:45 ص









أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، أن وجود مجلس النواب مهم جدا في ظل الظروف التي تحيط بمصر، حيث إن مصر تمر بظروف قاسية إقليمية ودولية ما يتطلب وجود عقليات ذات حكمة تساعد متخذي القرار.







وأضافت "التلاوي"، خلال اتصال هاتفي خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ يكمل دور مجلس النواب، مشددة على ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات، حيث أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وهى استكمالا للصورة السياسية لمصر.





وتابعت: "النهاردة عندنا مهمة وطنية، لازم الكل يشارك فيها".







وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس. ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.







ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

