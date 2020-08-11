  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:30 ص
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

"أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ

ميرفت التلاوي

ميرفت التلاوي: النهاردة عندنا مهمة وطنية

الأمن اللبناني

هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية

جو بايدن

بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء

نتنياهو و ترامب

نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات

الفيضانات في اليمن

الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن

رئيس مجلس الوزراء يدلي بصوته

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

ارشيفية

الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ميرفت التلاوي: النهاردة عندنا مهمة وطنية

آخر الأخبار

ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"موسي": عندنا حاجات هنطلعها في الوقت المناسب

#

5 قرارات مهمة للكنيسة الكاثوليكية.. تعرف عليها

#

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية :جاهزون لأي مهمة

#

وزير سابق :عندنا وسائل أقوي من ضرب سد النهضة

تن

التلاوي

انتخابات الشيوخ



أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، أن وجود مجلس النواب مهم جدا في ظل الظروف التي تحيط بمصر، حيث إن مصر تمر بظروف قاسية إقليمية ودولية ما يتطلب وجود عقليات ذات حكمة تساعد متخذي القرار.

وأضافت "التلاوي"، خلال اتصال هاتفي خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ يكمل دور مجلس النواب، مشددة على ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات، حيث أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وهى استكمالا للصورة السياسية لمصر.

وتابعت: "النهاردة عندنا مهمة وطنية، لازم الكل يشارك فيها".

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس. ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور
» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية
» بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء
» نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات
» الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن
» رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
» الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية
» حسام حسن: مش محتاج أظهر في قناة الأهلي أصلا
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ماذا كتب مصطفى حفناوي عن الموت قبل وفاته بـ 15 يوما؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة