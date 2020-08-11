» بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء

11 أغسطس 2020 - 10:43 ص

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، جو بايدن ، مساندته للمشاركين في الاحتجاجات في بيلاروس .

و قال في تصريحات صحفية :" أساند أولئك الذين يدعون إلي فرز شفاف ودقيق للأصوات والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في بيلاروس، داعيا الرئيس لوكاشينكو إلي احترام حقوق المشاركين في الاحتجاجات السلمية والامتناع عن المزيد من العنف " .

و أكد أنه في حال فوزه في الانتخابات لن يتردد أبدا في دعم المبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان .