  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:31 ص
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

"أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ

ميرفت التلاوي

ميرفت التلاوي: النهاردة عندنا مهمة وطنية

الأمن اللبناني

هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية

جو بايدن

بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء

نتنياهو و ترامب

نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات

الفيضانات في اليمن

الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن

رئيس مجلس الوزراء يدلي بصوته

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

ارشيفية

الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الحياة السياسية

رئيس مجلس الوزراء يدلي بصوته
رئيس مجلس الوزراء يدلي بصوته

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«الهجرة» عن انتخابات مجلس الشيوخ: المصريين في الخارج يكملون مسيرة بناء مصر

#

أول تعليق من رئيس الوزراء على المستشفى الميداني للعزل

#

الثانية يقع فيها الجميع.. 10 أخطاء تجنبها للوقاية من كورونا

#

رسميًا.. السبت المقبل إجازة العمال بدلًا من الجمعة

رئيس الوزراء

انتخابات

مجلس الشيوخ

أدلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الحادي عشر بمدينة الشيخ زايد .

ووجه رئيس الوزراء دعوة للشعب للمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري ، مؤكدا أنه يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع هي مجلس الشيوخ ليضم تمثيل كامل للمجتمع المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .

جدير بالذكر أن 63 مليون ناخب لهم حق التصويت وتم توزيعهم علي 14 ألف و 92 لجنة فرعية بمشاركة 18 ألف قاضي أساسي واحتياطي و معاونة 120 ألف موظف .

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد .

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.


https://www.youtube.com/watch?v=IBH73tcjs1k&feature=emb_logo

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور
» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية
» بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء
» نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات
» الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن
» رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
» الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية
» حسام حسن: مش محتاج أظهر في قناة الأهلي أصلا
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ماذا كتب مصطفى حفناوي عن الموت قبل وفاته بـ 15 يوما؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة