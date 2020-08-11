نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات

11 أغسطس 2020 - 10:11 ص

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة لأنه لم تمكنه من تنفيذ خطته لضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية .

وأضاف في تصريحات إعلامية: "لقد كان واضحا منذ البداية أن تطبيق السيادة لن يتم إلا بالاتفاق مع الولايات المتحدة ولولا ذلك لكنت فعلتها منذ فترة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشغول حاليًا بأمور أخرى".

جدير بالذكر أن تصريحات نتنياهو عن خطط ضم المستوطنات تأتي وسط تكهنات بأن إسرائيل قد تتجه إلي انتخابات رابعة في أقل من عامين وبالتالي سيكون من المستحيل تطبيق السيادة رسميا علي المستوطنات .