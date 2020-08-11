» الفيضانات تطيح بالأماكن الأثرية وتشرد المئات في اليمن

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متابعات- أمينة عبد العال

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تسبب الفيضانات في مقتل وتشريد المئات من سكان اليمن كما أحدثت أضرارا بالغة في المواقع التاريخية في المدينة القديمة من العاصمة .

والمدينة التي تضررت تضم المئات من المنازل البيضاء والبنية اللون المتميزة التي ترجع إلي ما قبل القرن الـ 11 الميلادي وظلت تلك المنازل مهددة بسبب سوء حالتها والحرب.

وفي تقارير أخبارية لـ " رويترز " أكد سكان المنطقة أنهم أصبحوا مشردين بعد تدمير المباني القديمة التي كانوا يعيشون بها الجمعة الماضية وأصبح كل ما يملكونه تحت التراب .


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