» الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية

11 أغسطس 2020 - 09:13 ص

أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق بيانا نفت فيه أن يكون منفذ جريشيان الحدودي بين العراق والكويت تعرض لعمل تخريبي .

وأكد تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة أن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عن حدوث عمل تخريبي عار من الصحة .

كما نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي علي الحدود الكويتية الشمالية لافتة إلي أن الحدود أمنة ومستقرة .

جدير بالذكر أن وكالة أنباء رويترز " نقلت عن مصادر أمنية عراقية بأن انفجار قرب معبر جريشان الحدودي استهدف مساء أمس قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية .