» الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية

متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق بيانا نفت فيه أن يكون منفذ جريشيان الحدودي بين العراق والكويت تعرض لعمل تخريبي .
وأكد تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة أن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عن حدوث عمل تخريبي عار من الصحة .
كما نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي علي الحدود الكويتية الشمالية لافتة إلي أن الحدود أمنة ومستقرة .
جدير بالذكر أن وكالة أنباء رويترز " نقلت عن مصادر أمنية عراقية بأن انفجار قرب معبر جريشان الحدودي استهدف مساء أمس قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية .
#الكويت #كونا pic.twitter.com/kszFLU6tDl— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 11, 2020
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