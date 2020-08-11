» الجيشان العراقي والكويتي يكشفان حقيقة استهداف الوحدة العسكرية الأمريكية

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أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق بيانا نفت فيه أن يكون منفذ جريشيان الحدودي بين العراق والكويت تعرض لعمل تخريبي .

وأكد تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة أن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عن حدوث عمل تخريبي عار من الصحة .

كما نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي علي الحدود الكويتية الشمالية لافتة إلي أن الحدود أمنة ومستقرة .

 جدير بالذكر أن وكالة أنباء رويترز " نقلت عن مصادر أمنية عراقية بأن انفجار قرب معبر جريشان الحدودي استهدف مساء أمس قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية .


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