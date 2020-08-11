رد فعل ناري من هاني شاكر بعد إهانة أحمد فلوكس له بسبب مصطفى حفناوي

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هاني شاكر يدعم ليبيا بـ"سلملي على بنغازي"

خلود عادل

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هاني شاكر

أحمد فلوكس

مصطفى حفناوي

حالة من السجال حدثت بين عدد من الفنانين في مصر في أعقاب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي .

ونعى الفنان هاني شاكر وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي قائلا: أنا ماعرفش مصطفى، لكن متابعه من أسبوع وأنا في بلد ثانية، ماحدش زاره إلا تامر حسني لأنه رجل، دلوقتي كله الله يرحمه بما فيهم الأستاذ هاني شاكر، كفاية متاجرة بالبني آدمين، إيه دا؟.. دلوقتي الكل فاكره هو الأستاذ تامر النقيب ولا أنت.

وأضاف: الفنانون والفنانات والمنتجون كنتم فين وهو يوتيوبر عايز يمثل ماخلتهوش يمثل ولا يبقى فنان ليه؟، ولا لما مات افتكرتوه، طيب مش أنتم زعلانين عليه؟، أنا بطالب أن كل اللي كتب (ربنا يرحمه) يروح يبني له جامع باسمه، إحنا في زمن غريب، أنا عشان أبويا علمني مش عايز أغلط في حد، دلوقتي بتنعوهبعد ما مات، أهو مات بتأخدوا لقطة على واحد ميت، ياريت الكورونا كانت
علمتكم حاجة.

و قالت مصادر إن هاني شاكر رفض اعتذار أحمد فلوكس الذي قدمه بعدها واصفا ما فعله بأنه "خطأ لا يغتفر" .

وأشارت المصادر إلى أن شاكر ينزعج بشدة لمهاجمته بسبب انه نعى مصطفى حفناوي رغم أنه لا يعرفه لمجرد أنه ذكره برحيل ابنته دينا في عز شبابها.

وفى نفس السياق قال مصدر إن الفنان أشرف زكي تدخل فى الأمر وهاجم فلوكس على ما فعله وأمره بتقديم اعتذار للفنان هاني شاكر على صفحته كما أن زكي اعتذر لشاكر عما بدر من فلوكس.

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