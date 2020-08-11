نادية مصطفى تهاجم أحمد فلوكس بسبب مصطفى حفناوي: عيب عليك اللي قولته

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مصطفى حفناوي

شنت الفنانة نادية مصطفى هجوما شرسا على الفنان أحمد فلوكس بعد تهكمه على الفنان هاني شاكر بسبب نعيه لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وقالت نادية في تدوينة عبر "فيس بوك" : النهارده شفت فيسبوك بينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوى الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته.. وبجد معرفوش ومش عيب إنى أول مرة أسمع عنه وأكيد موت الشباب بيوجع قلب أى إنسان حقيقى وأما أقول معرفوش واترحم عليه وأقول موته وجعنى مش عيب ولا لقطة باخدها والعيب عليك انت يا فنان.. لأنك انت اللى عايز تاخد اللقطة مش هانى شاكر والمشهد اللى انت عملته أو?ر أوى ومنتهى الاستفزاز .

وأضافت: ملحوظة.. مصطفى حفناوى مش عضو فى نقابة المهن الموسيقية فإيه دخل هانى شاكر  ولا هو عضو فى نقابة المهن التمثيلية وكان عايز يمثل ماساعدتوش حضرتك ليه.

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