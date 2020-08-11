علي غزلان يفجر مفاجأة مدوية عن صورة مصطفى حفناوي داخل القبر

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مصطفى حفناوي
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على غزلان

مصطفى حفناوي

قبر مصطفى حفناوي

جنازة مصطفى حفناوي

رد اليوتيوبر علي غزلان على الاتهامات التي لاحقته بعد نشره لصورة قبر اعتقد الكثيرون أنه صورة قبر اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وتعرض غزلان لهجوم شديد بدعوى عدم احترام حرمة الميت وتصوير قبر صديقه للبحث عن اللايك والشير .

وقال غزلان في بيان عبر صفحته: حسبي الله ونعم الوكيل صفحه منزله صورة لقبر #فاضي ، خدت الصورة ونزلتها وكتبت عليها دعاء الناس داخله تقول اني بشير قبر مصطفي وان مصطفي جوة وحرمه الميت !! دي صورة لقبر فاضي اقسم بالله ومش انا اللي مصورها .حرام عليكوا ، انا مش ناقص ، حرام تتاجروا بيا عشان تلموا لايكات وتشتموا ! حرام عليكوا وربنا .

وأضاف "احنا مش ناقصين ! احنا تعبانين ! حرام عليكوا انا طول الجنازة ممسكتش موبيلي اصلا ولا طلعته من جيبي وعزه جلال الله .. الناس كانوا معايا تقدروا تسألوهم .قسماً باله مصورتش ومنزلتش حاجه .الناس بدل ماتدعي لمصطفي داخلين يشتموا ويختلقوا مواضيع كذب وافتراء !وانتوا متشيروش حاجه لاي حد قبل ماتتاكدوا منها ارجوكم .. في ناس قذره ربنا ينتقم منهم بيصطدوا في الميه العكرة .حسبي الله ونعم الوكيل ،، اتقوا الله

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