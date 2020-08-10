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أول قرار من رئيس الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي محمد فاروق، توقيع مجلس إدارة نادي الزمالك ، غرامة مالية على لاعبي القلعة البيضاء بعد التعادل مع الاتحاد السكندري.
قال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مجلس إدارة النادي قرر خصم 100 ألف جنيه لكل لاعب فى فريق الزمالك بسبب الاستهتار أمام الاتحاد السكندري والتعادل 1/1".

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