"الصحة" تحذر من تناول الوجبات السريعة.. ما السر !

10 أغسطس 2020 - 11:00 م

طالب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ، بعدم تناول أي فيتامينات أو رفع المناعة من دون استشارة الطبيب، محذرا من الوجبات السريعة التي من الممكن أن تساهم في نقل فيروس كورونا .



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين ب فيروس كورونا ، مستنكرا عدم التزام البعض بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إلى أن التحالف الدولي سوف يوفر 20% من لقاح كورونا فور الانتهاء من التجارب الثالثة قبل إصداره واستخدامه.



ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة ، بأن الوزارة عادت مرة أخرى إلى استخدام 21 مستشفي للعزل الصحي لحالات الإصابة ب فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الحالات البسيطة سوف يتم علاجها في البيت.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إلى أنه من الوارد أن يعود فيروس كورونا بموجة ثانية، لذا يجب على المصريين الالتزام وارتداء الكمامة لعدم تزايد الحالات المصابة بالفيروس.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن «نسب الشفاء للحالات البسيطة تجاوزت 99%، والحالات المتوسطة 95%، وأصحاب الأمراض المزمنة 78%».









