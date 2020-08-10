رسالة مؤثرة من والد طالب الثانوية المتوفى

10 أغسطس 2020 - 11:30 م

قال المهندس محمد أحمد مبروك، شقيق طالب الثانوية العامة بمجموع 99% فى حادث سير بكفر الشيخ، إن شقيقه "خالد"، كان طيب القلب يراعى الله فى كافة تصرفاته وأفعاله، وتابع:" كان من أطيب الناس اللى ممكن تقابلها فى حياتك.. وكان مصاحب كل كفر الشيخ".



وأضاف " مبروك"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان حسن السمعة وطيب القلب، ومن الشخصيات المخلصة التى تساعد الآخرين.

