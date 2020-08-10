أخطر ما قالته وزيرة الدفاع اللبنانية بشأن تفجير بيروت

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المصريون ـ متابعات

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كشفت وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة ونائب رئيس مجلس الوزراءزينة عكر، عن عدم وجود أية معلومة متعلقة بالمواد المتفجرة التى أدت إلى الكارثة فى مرفأ بيروت.
وتابعت:"لم يكن عندى أنى معلومة بشأن السفينة ..لم يكن عندى أى تقرير بهذه المواد المتفجرة التى كانت فى مرفأ ..ولا يوجد فى محاضر الاجتماعات أى شئ عن هذه المواد ولم يتم مناقشته قبل ذلك". 
وأضافت " زينة عكر"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها مستعدة للتحقيق، وتابعت:"ولكن التحقيق لا بد أن يعود إلى عام 2013 عندما وصلت السفينة إلى مرفأ بيروت".
وأكدت وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، أنها وجميع أعضاء الحكومة كان لديهم خطط للنهوض بالدولة اللبنانية ولكن عامل الوقت وحجم المشاكل لم يسعفها.
وتابعت: "أعطيت كل وقتى للوزارة ومنصبى الآخر كنائبة لرئيس الوزراء ..وكانت تجربة جيدة مع قائد الجيش والمؤسسات بوزارة الدفاع واتمنى أن أكون قدمت ما هو مطلوب منى".

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