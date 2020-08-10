عميد إعلام القاهرة: "الشيوخ" سيضم خبراء ومتخصصين

10 أغسطس 2020 - 10:30 م

أكدت هويدا مصطفى عميد كلية بجامعة القاهرة، على أهمية مجلس الشيوخ، حيث سيضم كوادر من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات.



وقالت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن وجود هذه العناصر من الخبراء والمتخصصين جزء مهم جدًا في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.



وذكرت أن هذا المجلس سيثري الحياة السياسية في مصر، حيث سيضم شخصيات مؤثرها في مجالها.

