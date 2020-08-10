» التعليم: 36 ألف طلب تظلم بالثانوية العامة حتى الآن

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ، إنه يوجد حتى الآن 36 ألف طلب تظلم بامتحانات الثانوية العامة.



وأوضح " حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن 5 آلاف تظلم بالأمس فقط في امتحان اللغة العربية.

وأوضح " حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن 5 آلاف تظلم بالأمس فقط في امتحان اللغة العربية.