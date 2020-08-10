» التعليم: 36 ألف طلب تظلم بالثانوية العامة حتى الآن

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ، إنه يوجد حتى الآن 36 ألف طلب تظلم بامتحانات الثانوية العامة.
وأوضح " حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن 5 آلاف تظلم بالأمس فقط في امتحان اللغة العربية.
وتابع:"هناك مشكلة تقنية في السي دى اللى راح لأحد المواقع، ونهر درجة اللغة العربية كان ضيق، ولم يكن هناك أي خطأ في الدرجات، ولكن الفني الي حمل سي دى بأحد المواقع الإخبارية ضيق نهر اللغة العربية، وبالتالي كانت القراءات خطأ، ويمكن للطلاب التأكد من نتيجتهم".