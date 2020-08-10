» نصائح ذهبية من استشاري تغذية لتجنب زيادة الوزن

قدم الدكتور محمد شحاتة، استشاري التغذية الغذائية العديد من نصائح التغذية السليمة، مؤكدًا أن اللحوم لا تسبب السمنة ولكن طريقة طهيها هي التي تسبب زيادة الوزن.
نصح " شحاتة" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، أن يتم تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية بدون دهون، ولكن يجب تجفيفها بالمناديل بعد شويها لإزالة الدهون منها، مشيرًا إلى أنه يجب إزالة الدهون من حول اللحوم قبل وضعها على النار وتشويحها.
تابع شحاتة أن القاعدة العامة تقول إنه يجب الابتعاد عن الدهون وتناول الطعام الذي يقلل الوزن ولكن نظام "الكيتو" يناسب فئة فقط من الناس الذين يتجهون لحرق الدهون في أجسامهم بطريقة معينة ولكنه لا يناسب جميع الأشخاص مثل مرضى الكبد مثلًا.
لفت استشاري التغذية الغذائية إلى أن هناك نظام "الصيام المتقطع" لتقليل الوزن ولكن أنسب شئ هو أن يكون العشاء قبل النوم بـ3 ساعات لأنه مناسب لجميع الفئات وهو نظام صحي ويقلل الوزن أيضًا، موضحًا أن هناك نظام دايت عبارة عن أكل قطعة جبن أبيض أو بيضتين مع خس وخيار ونصف رغيف عيش بلدي وفي الغداء فراخ أو لحوم أو سمك أو تونة بدون زيت أو خضروات سوتيه بالمشروم مع سلطة ونصف رغيف عيش أو 5 معالق أرز أو مكرونة، أما في العشاء فيمكن تناول طعام الإفطار أو علبة زبادي.