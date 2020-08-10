» نصائح ذهبية من استشاري تغذية لتجنب زيادة الوزن

قدم الدكتور محمد شحاتة، استشاري التغذية الغذائية العديد من نصائح التغذية السليمة، مؤكدًا أن اللحوم لا تسبب السمنة ولكن طريقة طهيها هي التي تسبب زيادة الوزن.



نصح " شحاتة" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، أن يتم تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية بدون دهون، ولكن يجب تجفيفها بالمناديل بعد شويها لإزالة الدهون منها، مشيرًا إلى أنه يجب إزالة الدهون من حول اللحوم قبل وضعها على النار وتشويحها.

نصح " شحاتة" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، أن يتم تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية بدون دهون، ولكن يجب تجفيفها بالمناديل بعد شويها لإزالة الدهون منها، مشيرًا إلى أنه يجب إزالة الدهون من حول اللحوم قبل وضعها على النار وتشويحها.

تابع شحاتة أن القاعدة العامة تقول إنه يجب الابتعاد عن الدهون وتناول الطعام الذي يقلل الوزن ولكن نظام "الكيتو" يناسب فئة فقط من الناس الذين يتجهون لحرق الدهون في أجسامهم بطريقة معينة ولكنه لا يناسب جميع الأشخاص مثل مرضى الكبد مثلًا.

تابع شحاتة أن القاعدة العامة تقول إنه يجب الابتعاد عن الدهون وتناول الطعام الذي يقلل الوزن ولكن نظام "الكيتو" يناسب فئة فقط من الناس الذين يتجهون لحرق الدهون في أجسامهم بطريقة معينة ولكنه لا يناسب جميع الأشخاص مثل مرضى الكبد مثلًا.