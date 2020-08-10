  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:17 م
Advertisements
بحث متقدم
خالد مجاهد

متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

أحمد فتحي

أحمد فتحي يخرج عن صمته بشأن أزمته في الأهلي

علماء: عقار لالتهاب المفاصل يجعل مرضى السكري يعيشون لفترة أطول

علماء: عقار لالتهاب المفاصل يجعل مرضى السكري يعيشون لفترة أطول

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

الجندي يكشف مفاجأة في وفاة مصطفى حفناوي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

السيسي

مصر الدولة الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز رغم كورونا

بكري الجاك

علاقة مصر والسودان يجب أن تخرج من اكليشيهات العلاقة الأزلية والتبسيط الاستهلاكي (حوار)

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب

استقالة الحكومة اللبنانية ورئيس الوزراء يفجر مفاجأة

السيسي

متحدث الرئاسة ينشر نتائح اجتماع الرئيس

جانب من أضرار الفيضان

المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا (صور)

«ماكدونالدز» تقاضي رئيسها السابق لإقامته علاقات حميمة مع موظفات قبل فصله

عرب وعالم

«ماكدونالدز» تقاضي رئيسها السابق لإقامته علاقات حميمة مع موظفات قبل فصله
«ماكدونالدز» تقاضي رئيسها السابق لإقامته علاقات حميمة مع موظفات قبل فصله

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

إصابة نائب بالكونجرس بكورونا قبل سفره مع ترامب

#

أول رد من هيفاء وهبي بعد زعم هذا الفنان أنها كانت تعيش معه بمنزله

#

إبراهيم سعيد يحرج حسام عاشور وينتصر لإدارة الأهلي

#

عاجل.. وفاة الشيخ محمود الطبلاوي


اتهمت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة، الرئيس التنفيذي السابق ستيف إيستربروك بالكذب على مجلس الإدارة بشأن مدى علاقاته مع الموظفين، بعد أن أقالته في نوفمبر الماضي، إثر علاقة مع موظفة.

وبحسب الوثائق المقدمة إلى المحكمة، فقد ضلل إيستربروك المحققين بشأن الدخول في علاقات جسدية مع ثلاثة موظفات في العام السابق للإطاحة به.

وتقاضي ماكدونالدز إيستربروك عن مبلغ حزمة الخروج الخاصة به: حوالي 40 مليون دولار.

وعُين إيستبروك رئيسًا لمجلس إدارة ماكدونالدز عام 2015. وصوت مجلس إدارة الشركة على إقالته في نوفمبر بعد مراجعة للأمر.

في ذلك الوقت، قال مجلس إدارة ماكدونالدز إن المدير التنفيذي انتهك سياسة الشركة و"أظهر سوء تقدير" من خلال الدخول في علاقة توافقية مع إحدى الموظفات".

وفي الوثائق القانونية التي قُدمت صباح الاثنين، قالت ماكدونالدز إن تحقيقًا داخليًا وجد علاقات وأدلة أخرى على أن إيستربروك كذب ودمر السجلات لإخفاء سلوكه.

وجاء في الشكوى أن "التحقيق أكد أن العلاقة المزعومة حدثت وكشف أنها كانت علاقة غير جسدية رضائية تنطوي على رسائل نصية ومكالمات فيديو". وأضافت أن العلاقة استمرت عدة أسابيع.

وتزعم الوثيقة أن إيستربروك قال إن هذه العلاقة كانت "العلاقة الوحيدة ذات الطبيعة الحميمة" التي احتفظ بها مع موظفة على الإطلاق. كما زُعم أنه قال إنه لم يسبق له أن أقام علاقة جنسية جسدية مع شخص يعمل لديه.

لكن ماكدونالدز أعادت فتح التحقيق بعد أن حصلت على تقرير مجهول في يوليو يزعم أن إيستربروك أقامت علاقة جنسية جسدية مع موظفة أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي.

ووجد التحقيق الجديد أن إيستربروك انخرط في علاقات جنسية جسدية مع ثلاثة موظفات في العام السابق لفصله، وفقًا لما نقلته شبكة (CNN) عن الشكوى.

وجاءت الأدلة على هذه العلاقات، بحسب الدعوى، على شكل 
عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن عريًا أو جزئيًا أو جنسيًا صريحًا لنساء مختلفات".

وتضمنت صورًا للموظفات الثلاث. يُزعم أن إيستربروك أرسل الصور كمرفقات في رسائل البريد الإلكتروني من عمله إلى حسابه الشخصي.

ووجد التحقيق أيضًا أن إيستربروك "وافق على منحة أسهم استثنائية، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات، لأحد هؤلاء الموظفات في خضم علاقتهما الجنسية"، ووأنه كذب على محققي ماكدونالدز العام الماضي.

وتزعم الشركة أنه من خلال الكذب على مجلس الإدارة، قادهم إيستربروك إلى الاعتقاد بأن فصله يمكن اعتباره "بدون سبب". 

كجزء من شروط خروجه، حصل إيستربروك على وعد بمكافأة نهاية الخدمة لمدة 26 أسبوعًا، بالإضافة إلى المكافآت التناسبية كما هو مطلوب. وبلغت هذه المزايا حوالي 42 مليون دولار، وفقًا لشركة Equilar الخارجية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماكدونالدز» تقاضي رئيسها السابق لإقامته علاقات حميمة مع موظفات قبل فصله
» وزيرة الدفاع اللبنانية توجه رسالة لمصر عقب استقالتها
» تصريح ناري من رئيس وزراء لبنان عقب تقديم استقالته
» دراسة أمريكية: هذه أفضل وأسوأ الكمامات على الإطلاق
» رائد بالجيش البريطاني يغتصب زميلة له.. واختبار الحمض النووي يكذبه
» جامعة أمريكية تحث الطلاب على ارتداء الكمامة أثناء العلاقة الحميمة
» ماذا قررت الحكومة الكويتية بشأن حظر التجول؟
» الكويت.. يستنجد بالشرطة بعد عملية تجميل فاشلة في مؤخرته
» هجوم لاذع على امرأة.. «تمارس الحب» مع زوجها في وجود طفلهما
» رسالة مذيع bein sport بعد رحيله عن الشبكة
» مفتاح يخترق رأس رجل بعد سقوطه من الدور الثمن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة