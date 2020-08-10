علماء: عقار لالتهاب المفاصل يجعل مرضى السكري يعيشون لفترة أطول

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يأمل العلماء أن يصبح عقار "أباتاسيبت"، علاجًا جديدًا للمصابين بداء السكري من النوع الأول، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. 

ويوجد في بريطانيا حاليًا أحد أعلى معدلات للإصابة بالسكري من نوع الأول في العالم، حيث تم تشخيص 400 ألف شخص. ومن المقرر أيضًا إجراء تجربة أوسع للدواء. 

وقال البروفيسور لوسي والكر، من جامعة كوليدج لندن، لصحيفة "آي": "لقد وجدنا شيئًا جديدًا وإذا صمد مع مزيد من الاختبارات، فإنه نموذج جديد يمكن أن يكون مهمًا حقًا".

وأضاف: "إنها مشكلة كبيرة جدًا إذا كان بإمكانك قمع المرض لأن ذلك لا يؤدي فقط إلى إبطاء التقدم، بل يقلل أيضًا من خطر حدوث مضاعفات".

داء السكري من النوع الأول هو المكان الذي يتم فيه تدمير خلايا الجسم التي تنتج الأنسولين عادةً، مما يجعل الجسم غير قادر على إنتاج الهرمون الرئيسي.

ويصيب حوالي 10 في المائة من البالغين المصابين بالمرض. يتم علاجه بحقن الأنسولين اليومية. يحدث هذا الشكل من المرض عادة في مرحلة الطفولة، أو قبل سن الأربعين ولا يرتبط بالسمنة.

ومن المصابين بداء السكري من النوع الأول رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. وكشفت سابقًا أنها يجب أن تحقن نفسها بالأنسولين حتى خمس مرات يوميًا  للتحكم في حالتها.

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