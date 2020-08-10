الجندي يكشف مفاجأة في وفاة مصطفى حفناوي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحسد ربما يكون سببا في وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.





وأكد “الجندي” خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين، انه يجب على المسلم أن يحمي نفسه من الحسد والحاسدين بالأذكار اليومية، مبينا أن الراحل الشاب كان بصحة جيدة ويتمتع بعمل على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب وله عدد من المتابعين فى مصر والوطن العربي.





وتابع:”الراحل مصطفى الحفناوى كان أشهر يوتيوبر فى مصر والعالم العربى، وكل النجوم الكبار كانوا يسعون إلى التعرف عليه،الحسد قد يكون سبب وفاته”.





واستطرد قائلا:”كل الشهرة التى يحظى بها، ووسط كل هذا شعر بألم ومغص، وحدث تشخيص خاطئ،على أثره حدث مضاعفات لحالته التى كانت جلطة فى المخ تطورت إلى شلل نصفى، وبعدها استرد البارئ أمانته، هو ده الحسد إللى لازم يكون عندنا وقاية منه بذكر الله دائما”.