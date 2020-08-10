تشييع جثمان اليوتيوبر مصطفى حفناوي إلى مثواه الأخير

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وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي متأثرًا بجلطة في المخ

يشيع الان جثمان، اليوتيوبر مصطفى حفناوي إلى مثواه الأخير بعد وفاته مساء اليوم متأثرا بإصابته بجلطة في المخ، انتقل على أثرها إلى المستشفى خلال الأيام الأخير.

وكان اليوتيوبر علي غزلان، قد كشف عن موعد جنازة صديقه الراحل مصطفى حفناوي.

وقال غزلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” مع السلامة يا مصطفي ، البقاء والدوام لله ،، مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوا له بالرحمة والمغفرة .. هو راح للي احن مننا كلنا .. الدفنة بعد صلاة المغرب في القبابات بعد مركز الصف, مقابر عائله عفيفي.. وصلاة الجنازة أمام المقابر”.

يذكر أنه قد أصيب بجلطة في المخ منذ أيام نقل على إثرها لأحدى المستشفيات وأدت لدخوله في غيبوبة .


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