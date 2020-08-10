» فتاة روسية تقتل رجلين وتعتدي على أحدهما جنسيًا

10 أغسطس 2020 - 06:21 م

قضت محكمة روسية بمعاقبة فتاة بالسجن لمدة 13 عامًا بعد أن أدانتها بضرب رجلين حتى الموت، والاعتداء الجنسي على أحدهما بمقبض مجرفة.











وهاجمت إلينا بابلييكينا (22 عامًا) رجلاً "مخمورًا" (37 عامًا)، رفض مغادرة منزل العائلة في قرية "ميخائيلوفكا" في منطقة "أومسك" في روسيا.









كانت البداية عندما قامت الفتاة بضرب الرجل بوحشية، قبل أن تعتدي عليه جنسيًا بمقبض مجرف، وعندما مات "حملت الجثة فوق السياج وألقتها في الشارع"، كما ذكرت لجنة التحقيق الروسية.









فشلت الشرطة، التي لم تذكر اسم الضحية، في البداية في العثور على المشتبه به. وبعد شهرين، كانت تشرب مع السكان المحليين، وأدلى رجل يبلغ من العمر 31 عامًا بتعليقات أغضبتها حول والدها المزارع الذي كان يحمل السلاح.









قالت اللجنة: "قفزت عليه ووجهت إليه العديد من الضربات بيديها وقدميها، مما تسبب في إصابات جسدية توفي منها في اليوم التالي".









وبعد قتل الضحية الثانية، اعترفت بكلتا الجريمتين. وقال أحد السكان المحليين لصحيفة كومسومولسكايا برافدا: "رغم صغر مكانتها، إلا أنها قوية. كانت تحب الملاكمة".









وأضاف شاهد على جريمة القتل الثانية: "عندما كانت تضرب إيفان، توسلت أنا وأختي إليها ألا تلمسه. لكننا كنا خائفين من التدخل لأنها قوية جدًا".









وتابع: "رقد في المنزل ليوم آخر. لم نطلب سيارة إسعاف، اعتقدنا أنه سيتعافى. لكن في صباح اليوم التالي توقف عن التنفس".









وقال المحقق ايفان ليوبيي: "اعترفت المتهمة في البداية بارتكاب عمليتي القتل، ثم رفضت الإدلاء بشهادتها. قدمت عدة روايات، أن الرجل الأول مات بعد أن صدمته سيارة على الطريق، والثاني بسبب الفشل الكلوي، الذي يُزعم أنه أصيب به. لكن تحليل الطب الشرعي دحض روايتها".









وأدينت بتهمة "الإيذاء الجسدي الجسيم المتعمد، مما أدى إلى الوفاة" و"العنف ذي الطبيعة الجنسية".









وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام، بعد أن حصلت على كلمة أخيرة في المحكمة قبل النطق بالحكم عليها "أعربت عن تعازيها للذين فقدوا أحبائهم، لكنها لم تعترف بارتكاب الجرائم".









وجرت المحاكمة سرًا بسبب الشهادة الجنسية. قال خطيبها فيودور كالميكوف إنها "لطيفة" و"لا يمكنها إيذاء أي شخص". وأضاف: "سأنتظرها لم أشعر بمثل هذه المشاعر القوية لأي شخص في حياتي".







