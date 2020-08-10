» توأم يتعرفان على بعضهما بمحض الصدفة (تفاصيل صادمة)

تخيل نفسك لو أنك اكتشفت أن لك توأمًا مطابقًا بالمصادفة، كيف سيكون مشاعرك وقتها، ربما يرى البعض صعوبة في ذلك، لكن هذا ما حصل بالفعل مع مجموعة من التوائم الذين عثروا على بعضهم البعض من دون ترتيب، واكتشفوا أنهم كانوا جزءًا من دراسة علمية.
لم يكن لدى ميلاني ميرتزل أي فكرة عن وجود أخت لها مفقودة منذ زمن طويل. وفجأة، في سن 23 عامًا، وجدت نفسها تنظر إلى شخص لم تكن تعرف أنه موجود، له نفس عينيها وصوتها وضحكتها تمامًا، إنها توأمها إيلين كاربوني.
لقد جمعتهما مصادفة غريبة بعد عقود من الانفصال، وربتهما عائلتان مختلفتان في مدينة نيويورك. كانت ميلاني تعمل في مطعم والديها في بروكلين، عندما اقتربت منها امرأة، تتصرف بشكل غريب. قالت ميلاني لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "ناين إنترتينمنت" التلفزيونية الأسترالية: "لقد رأتني ولم أفهم لماذا لم أتعرف عليها".
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بعد أسبوع عادت المرأة وهي تحمل صورة ابنة أختها إيلين، عرضت الصورة على صديق ميلاني. قال لميلاني: "هذا أنت"، فأجابت: "هذا ليس أنا"، لكنه أصر: "هذا هو أنت". فأجابت: "لا تقل لي من أنا - أعرف من أنا".
وتحدثت إلى المرأة التي أعطتها رقم هاتف إيلين. عندما رنت ميلاني، أذهلت كيف بدت أصواتهما وضحكاتهما كما هي تمامًا. قارنتا كل ما يعجبهما وما لم يعجبهما، واكتشفا أنهما توأمان.
قالت ميلاني: "غمازتها على الجانب الأيسر، وغمازتي على الجانب الأيمن - لذلك كنا مثل: "واو، نحن صور معكوسة".
وسرعان ما التقى الاثنان، وكانت إلين متوترة للغاية لدرجة أنها تقيأت. ولطالما أرادت توأمًا متطابقًا - كانت تحلم به وتريده - والآن أصبحت حقيقة واقعة.
قالت: "كنت خجولة للغاية عندما كنت طفلة، وتشبثت بوالدتي كما لو كنت أمسك بساقها، عندما كنا نخرج إلى أي مكان. وأشعر أن هذا لأنني كنت أفتقد النصف الآخر، بشكل أساسي".
تحدث التوأم أيضًا عن كيف جاء أشخاص غريبون لدراستهما، ومنحهما الاختبارات وطرح عليهما الأسئلة. لم يعرفا ذلك، لكنهم استخدمتا كخنازير غينيا في دراسة سرية في الستينيات استخدمت توائم مفصولة عن طريق وكالة التبني الخاصة بهما لمعرفة ما إذا كانت الطبيعة أو التنشئة تتحكم في نتائج حياة الشخص.
عندما اكتشفتا ذلك، عبرتا عن غضبهما هما وعائلتيهما من التعرض للخداع والاستغلال. لم تفقدا فقط الترابط خلال سنوات طفولتهما فيما قد يكون أقرب علاقة لهما، لكنهما غاضبتان من عدم إخبارهما بذلك.
قالت إيلين: "لقد عوملنا ليس مثل البشر ولكن مثل الحيوانات". وأشارتا إلى أن وكالة التبني في مدينة نيويورك "لويز وايز سيرفيسز" تؤكد فقط أنهما توأمان ولن تقدم أي سجلات أو معلومات، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".
ولم يكن التوأم هما الوحيدين المنفصلين - والغاضبين - كجزء من الدراسة. بل كانت هناك ثلاثة توائم متطابقة روبرت شافران وإدي غالاند وديفيد كيلمان وجدوا بعضهم البعض أيضًا عندما كانوا صغارًا.
واجتمع روبرت مع إيدي بالصدفة بعد أن التحق بنفس الكلية الواقعة في شمال نيويورك مع شقيقه بعد عام من انتقاله. قال: "كان الشباب يصفعونني على ظهري، وكانت الفتيات تعانقني وتقبلني. كان كل شيء ترحيبيًا للغاية - باستثناء حقيقة أنهم أصروا على مناداته بـ إيدي".
عندما اجتمع التوأم كانت صورتهما في الجريدة المحلية، حيث شاهدها شقيقهما الثالث ديفيد. وُلِد الثلاثي في لونج آيلاند بنيويورك، ثم وُضعهم في أسر مختلفة لدراسة آثار البيئة الاجتماعية والاقتصادية على نمو الأولاد.
كانت عائلة واحدة ثرية وطبقة متوسطة وطبقة عاملة واحدة. كان والد روبرت شافران طبيبًا وكانت والدته محامية، وعاشوا في سكارسديل الغنية بمقاطعة ويستشستر.
عاشت عائلة إيدي جالاند في ضاحية من الطبقة الوسطى في لونج آيلاند، حيث كان والده مدرسًا، بينما كان والدا ديفيد كيلمان اللذين يعيشان في كوينز من الطبقة العاملة.
وأجريت الدراسة العلمية في الستينيات من قبل وكالة التبني البارزة في مدينة نيويورك "لويز وايز سيرفيسز" والطبيب النفسي الراحل بيتر نويباور.
شارك العديد من الباحثين في الدراسة، التي حصلت على تمويل من المعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية على مدى 15 عامًا تقريبًا.
خلال الستينيات، تم فصل ما لا يقل عن ثمانية توائم ومجموعة واحدة من ثلاثة توائم، ووضع الأطفال في منازل مختلفة.
كان المسؤولون عن التجربة يتمتعون بمؤهلات جيدة كمدافعين عن العدالة الاجتماعية في ذلك الوقت.
بدأت "لويز وايز سيرفيسز" في عام 1916 على يد لويز ووترمان وايز، زوجة الحاخام البارز ستيفن وايز الذي ساعد في تأسيس الكونجرس اليهودي الأمريكي والرابطة الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).
في وقت التبني، كانت "لويز وايز سيرفيسز" برئاسة ابنة السيدة وايز، وهي أول قاضية في مدينة نيويورك جوستين وايز بوليير.
كان الطبيب النفسي بيتر بيلا نويباور يهوديًا نمساويًا هرب من محرقة ألمانيا النازية إلى سويسرا قبل أن ينتقل إلى نيويورك في عام 1941.
بعد عقود من الزمن، قارن رعاياه الغاضبون تجربته المزدوجة بالنظام النازي نفسه الذي فر منه. ومع ذلك، فإن التجربة، التي تم انتقادها الآن باعتبارها قاسية، بدأت بحسن نية.
لم يبدأ فصل التوائم للتبني من أجل التجريب، ولكن لأنه كان يعتقد أنه أفضل شيء للأطفال.
كانت الدكتورة فيولا برنارد هي المستشارة النفسية الرئيسية لشركة "لويز وايز سيرفيسز" وكانت هي أول من بدأ فصل التوأم. كانت تأمل أنه بفصل التوأم لن يضطرا إلى التنافس على اهتمام أمهما بالتبني.
وكتبت في مذكرة تم الكشف عنها مؤخرًا اقتبسها موقع علم النفس اليوم: "الأمومة المبكرة ستكون أقل عبئًا وانقسامًا، وسيتم تسهيل تطور الفردانية للطفل".
ووفقًا لعلم النفس اليوم، قامت وكالات التبني الأخرى أيضًا بفصل التوائم في ذلك الوقت، وكان من الممارسات المعتادة أن يكون هناك "تبني مغلق" ، حيث وقع الآباء بالتبني عقدًا يضمن أنهم لن يعرفوا أي شيء عن الخلفية العائلية للرضع.
ولم يتم إخبار العائلات والأطفال بأنهم جزء من دراسة، ما أثار غضب التوائم البالغين الآن.
ومع ذلك، بدأت الدراسة قبل وقت طويل من وضع قواعد الموافقة المستنيرة إلى الولايات المتحدة بموجب قانون البحوث الوطنية لعام 1974.
لكن مع مرور الوقت، بدأ يُنظر إلى الدراسة على أنها شريرة. تقول البروفيسور نانسي سيجال، الخبيرة في مجال التوأم، إن ضررًا كبيرًا حدث بفصل التوأم عن ثلاثة توائم عند الولادة.
وأضافت: "لقد حُرم هؤلاء الأفراد مما كان يمكن أن يكون أقرب العلاقات الاجتماعية البشرية ، وعدم وجود ذلك ، لحرمانهم من ذلك، أمر مروع".
وأشارت إلى أن الأمر الأكثر تدميرًا هو أن العديد من الآباء قد أشاروا إلى أنهم سيكونون سعداء بتبني توأم، بما في ذلك الزوجان اللذان طلبوا أكثر من مرة.
وتم إنتاج فيلمين وثائقيين عن التجربة، وانتحر ثلاثة من التوائم، من بينهم أحد التوائم الثلاثة، إيدي جالاند، الذي انتحر عام 1995. يلعب أخوته الثلاثة ديفيد كيلمان وروبرت شافران دور البطولة في فيلم ثلاثة غرباء متطابقين، ولا يزالون يشعرون بالمرارة تجاه الوكالة والعلماء الذين يقولون إنهم حرموهم من 20 عامًا من العيش معًا.
أخبر روبرت أنه كان يعاني من قلق الانفصال بسبب انفصاله عن إخوته عندما كان طفلاً. قال: "` قالت والدتي إنني سأضرب رأسي على الجانب الآخر من السرير وأحبس أنفاسي حتى أغمي علي".
قال ديفيد إنه أصيب بنفس الصدمة. وأضاف: "أتذكر أن أمي أخبرتني عندما كنت طفلاً أنني سأضرب رأسي بالحائط". حصل الأولاد الثلاثة على رعاية نفسية عندما كانوا مراهقين.
قال روبرت لاحقًا لصانعي الأفلام الوثائقية: "هذا يشبه النازية"، مشيرًا إلى التجارب المروعة التي أجراها الطبيب النازي جوزيف منجيل في أوشفيتز، حيث جرب وعذب وقتل التوائم.
بعد أن كشفت الأفلام الوثائقية عن القضية ، بدأ المزيد من التوائم المتطابقة في العثور على بعضها البعض. وجدت ميشيل مردكوف أختها التوأم أليسون كانتر بعد 54 عامًا من الانفصال بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي "ثلاثة غرباء متطابقين".