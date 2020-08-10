طلب غير متوقع من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة

10 أغسطس 2020 - 05:40 م

استؤنف اليوم الإثنين المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، بدعوة من الإتحاد الأفريقي بحضور الخبراء والمراقبين.



وطلب الوفد السوداني في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.



وذكرت صحف سودانية، أن هذا الطلب بسبب التطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الاخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات وضرورة توسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.

