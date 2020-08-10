بدرية طلبة تنعى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

نعت الفنانة بدرية طلبة اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفى منذ قليل بأحدى مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.





ووجهت رساله لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”: “لاحول ولاقوة الابالله ا?تعظو بقي ياللى هم الدنيا منسيكم الاخرة الله يرحمك ويصبر قلب ا?مك وكل اللى بيحبوك.. ا?دعوله بالرحمه راح فى غمضة عين بشويه مغص لله الامر من قبل ومن بعد”.





ويذكر انه قد اصيب بجلطه في المخ منذ ايام نقل على اثرها لأحدى المستشفيات وادت لدخوله في غيبوبة .