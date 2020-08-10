  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:08 م
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى حفناوي

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي متأثرًا بجلطة في المخ

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

قتل

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم

جانب من أضرار الفيضان

المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا (صور)

أمطار وسيول

الأرصاد: لهذا السبب.. نتوقع سقوط أمطار

علي جمعة

علي جمعة: 3 أسماء لا يجوز تسمية البشر بها

مجمع البحوث الإسلامية: الصِّدِّيق أبو بكر لم يحرقْ أحدًا

البحوث الإسلامية يطلق حملة «الهجرة انتماء وعمل»

انفجار بيروت

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

أبيار آل الشيخ

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

مكتب التنسيق

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

بدرية طلبة تنعى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الصفحة الأخيرة

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رسالة مبكية من رانيا يوسف على وفاة مصطفى حفناوي

#

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي متأثرًا بجلطة في المخ

#

تامر حسني يزور فنانا شابا بعد دخوله في غيبوبة

#

بدرية طلبة وانتصار يجبران "تامر أمين" على الاعتذار

نعت الفنانة بدرية طلبة اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفى منذ قليل بأحدى مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.

ووجهت رساله لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”: “لاحول ولاقوة الابالله ا?تعظو بقي ياللى هم الدنيا منسيكم الاخرة الله يرحمك ويصبر قلب ا?مك وكل اللى بيحبوك.. ا?دعوله بالرحمه راح فى غمضة عين بشويه مغص لله الامر من قبل ومن بعد”.

ويذكر انه قد اصيب بجلطه في المخ منذ ايام نقل على اثرها لأحدى المستشفيات وادت لدخوله في غيبوبة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء عاجل من اليونان بعد إرسال تركيا سفينه للمتوسط
» مأساة.. قفزت إلى الماء لإنقاذ ابنها وصديقه فغرقت
» رسالة مبكية من رانيا يوسف على وفاة مصطفى حفناوي
» اكتشاف 8 إصابات فيروس كورونا في نادي الأوليمبي
» رئيس المخابرات البريطاني السابق يطالب الوزراء بمنع أطفالهم من استخدام «تيك توك»
» صادم.. أب يُلقي ابنته الرضيعة في القمامة
» 1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد التوأم "حسن"
» المصرى البورسعيدي: سنبحث أعلى سعر لبيع "العراقي"
» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية