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واجب وطني.. مفتي الجمهورية يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات

الحياة السياسية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أحمد سالم

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دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية وانتخابات مجلس الشيوخ والت ستبدأ يومي 11 و12 أغسطس.

وأكد «علام»، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها “انتخابات مجلس الشيوخ” واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأي واجبٌ وطنيٌّ.

وأوضح مفتي الجمهورية في بيان صحفي، أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية، ومنها انتخابات مجلس الشيوخ، نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا وانْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ، الَّذي لم يسمح في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ لِإرادةِ الشَّرِّ أَنْ تُوقِفَ مسيرتَه ولا أن تمليَ عليه شروطها، حتَّى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

وأضاف: لقدْ مرَّتْ بلادنا بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز مخاطر جمَّةً وأحداثًا جسامًا، وَأَنْ تُحقِّقَ بفضلِ الله تعالى وصمودِ هذا الشعب النهضة الواعدة، وانطلقت المسيرةُ المباركةُ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو البناء والتعمير والإنتاج؛ ما يحتم علينا جميعًا المشاركة بفعالية في كافة الاستحقاقات الوطنية، حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

والجدير بالذكر، أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل البلاد سكون على مدار يومين وهما 11 و12 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومَي: 6 و7 من شهر سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.


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