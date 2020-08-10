  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:08 م
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى حفناوي

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي متأثرًا بجلطة في المخ

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

قتل

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم

جانب من أضرار الفيضان

المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا (صور)

أمطار وسيول

الأرصاد: لهذا السبب.. نتوقع سقوط أمطار

علي جمعة

علي جمعة: 3 أسماء لا يجوز تسمية البشر بها

مجمع البحوث الإسلامية: الصِّدِّيق أبو بكر لم يحرقْ أحدًا

البحوث الإسلامية يطلق حملة «الهجرة انتماء وعمل»

انفجار بيروت

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

أبيار آل الشيخ

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

مكتب التنسيق

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

رسالة مبكية من رانيا يوسف على وفاة مصطفى حفناوي

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي متأثرًا بجلطة في المخ

#

رانيا يوسف تظهر مجددا بالمايوه في حمام السباحة

#

رانيا يوسف تدخل على خط أزمة أحمد بسام زكي

#

قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي لسبب غريب

نعت الفنانة رانيا يوسف اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي وافته المنية منذ قليل بإحدى مستشفيات القاهرة بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجىء نتيجة تعرضه لجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة.

وعلقت الفنانة، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات “تويتر”:” إنا لله وإنا إليه راجعون وفاه مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك و والدتك، ادعوله بالرحمه والمغفره”.

وكانت قد أدت الجلطة في المخ، التي تعرض لها وأدت لدخوله في غيبوبة؛ إلى إصابته بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء عاجل من اليونان بعد إرسال تركيا سفينه للمتوسط
» مأساة.. قفزت إلى الماء لإنقاذ ابنها وصديقه فغرقت
» رسالة مبكية من رانيا يوسف على وفاة مصطفى حفناوي
» اكتشاف 8 إصابات فيروس كورونا في نادي الأوليمبي
» رئيس المخابرات البريطاني السابق يطالب الوزراء بمنع أطفالهم من استخدام «تيك توك»
» صادم.. أب يُلقي ابنته الرضيعة في القمامة
» 1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد التوأم "حسن"
» المصرى البورسعيدي: سنبحث أعلى سعر لبيع "العراقي"
» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية