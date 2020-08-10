» رسالة مبكية من رانيا يوسف على وفاة مصطفى حفناوي

نعت الفنانة رانيا يوسف اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي وافته المنية منذ قليل بإحدى مستشفيات القاهرة بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجىء نتيجة تعرضه لجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة.





وعلقت الفنانة، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات “تويتر”:” إنا لله وإنا إليه راجعون وفاه مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك و والدتك، ادعوله بالرحمه والمغفره”.





وكانت قد أدت الجلطة في المخ، التي تعرض لها وأدت لدخوله في غيبوبة؛ إلى إصابته بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ.