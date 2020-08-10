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اكتشاف 8 إصابات فيروس كورونا في نادي الأوليمبي

الرياضة

كورونا
كورونا

أحمد سالم

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أعلن النادي الأوليمبي الناشط في دوري الدرجة الثانية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بين صفوف الفريق الأول، بعد إجراء المسحة الطبية.

وجاء في بيان رسمي من النادي :«كشفت نتائج المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والتى أجريت لفريق الكرة بنادي الاوليمبي أول أمس عن إصابة 8 حالات ايجابية حاملة لفيروس كورونا».

وأضاف البيان :« من بين الإصابات بالفيروس إثنين لاعبين بالإضافة لبعض من أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي وعمال غرف الملابس».

وصرح أيمن شعبان، مدير الكرة بالأوليمبي، بأنه تم إخطار المصابين بهذا الوباء للخضوع لفترة العزل المنزلي والحصول علة بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني اجتماعًا مساء اليوم الإثنين لتحديد موعد عودة التدريبات الجماعية.


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