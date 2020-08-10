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رئيس المخابرات البريطاني السابق يطالب الوزراء بمنع أطفالهم من استخدام «تيك توك»

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رئيس المخابرات البريطاني السابق يطالب الوزراء بمنع أطفالهم من استخدام «تيك توك»
رئيس المخابرات البريطاني السابق يطالب الوزراء بمنع أطفالهم من استخدام «تيك توك»

فتحي مجدي

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حذر رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني السابق نايجل انكستر، وزراء حكومة بلاده، من السماح لأطفالهم باستخدام تطبيق "تيك توك" خشية من عمليات تجسس صينية.

وقال إنكستر: "إن التطبيق الصيني يمكن أن يكون بمثابة ثغرة للتجسس على المسؤولين في بريطانيا، وأجهزة الأمن الصينية بارعة في العثور على نقاط ضعف رقمية، يمكن تحويلها لأهداف لسحب مواد حساسة".

ويواجهة تطبيق "تيك توك" الذي لديه أكثر من 3.5 مليون مستخدم نشط في بريطانيا وحدها، اتهامات باستغلال بيانات مستخدميه في أغراض التجسس.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بحظر تطبيق مشاركة الفيديو، وخدمة الرسائل "وي شات" في الولايات المتحدة ما لم يخضع لملكية جديدة. 

وقبل أيام، وافق ترامب على السماح لشركة مايكروسوفت بالتفاوض للاستحواذ على تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يومًا.

كان ترامب رفض فكرة بيع التطبيق لمايكروسوفت، إلا أنه في أعقاب مناقشة جرت بينه وبين ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي للشركة، قالت مايكروسوفت في بيان الأحد إنها ستواصل المفاوضات لشراء "تيك توك" من "بايت دانس" وإنها تستهدف التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.

وبموجب الصفقة المقترحة، قالت مايكروسوفت إنها ستسيطر على عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا. وأضافت أنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين لتطبيق تيك توك وبقاءها في الولايات المتحدة.

وفيما ينفي تطبيق "تيك توك" بشدة وجود صلات له بالنظام الصيني، قال إنكستر، الذي قاد جهاز المخابرات البريطانية حتى عام 2006، إنه طالما كان أصحابها مقيمين هناك، فسيتم اعتبار ذلك مخاطرة.

 وقال لصحيفة "التلجراف": "حيث تكون أجهزة المخابرات الصينية قوية للغاية في تحديد نقاط الدخول غير الواضحة لأهداف معينة. لقد أظهروا الكثير من المهارة في هذا الصدد".

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