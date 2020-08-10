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فنانة شهيرة تعلن عودتها لزوجها بعد أيام من انفصالهما

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ليلى اسكندر وزوجها
ليلى اسكندر وزوجها

محمد فضل

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فنانة

انفصال

ليلي إسكندر

يعقوب الفرحان

أعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة، ?ليلى اسكندر،? عن عودتها لزوجها الممثل السعودي ?يعقوب الفرحان?، وذلك بعد أيام على إعلانها إنفصالهما .

جاء ذلك من خلال نشرها عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لأجوبتها على أسئلة بعض المتابعين لها عن الموضوع، قائلة:"الحمد لله زعل صغير وراح ما كبر أكثر.. ويوسف وبو يوسف أهم شي في حياتي.. الحمد لله عدت على خير بفضل دعواتكم ".

أما عن اتهام إحدى متابعتها لها بالكذب بشأن إعلانها الطلاق ثم عادت له مرة أخرى، قالت :"أنا قلت لكي أني تطلقت؟.. وين بالله وريني.. أنا زعلت وبكل صراحة كتبت أعلن انفصالي.. يعني واضحة بعد.. تبغون تقولون تطلقت على كيفكم؟.. زعلت وبعدين رضيت الحمد لله.. ليش تبغون تطلعوني كذابة غصب؟؟.. ليش متضايقة اني تصالحت مع زوجي بدال ما تقول برافو ما خربت بيتها بإيديها ".




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