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أمينة خليل تصدم الجميع بصورة جريئة في أحضان خطيبها وصديقها

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أمينة خليل
أمينة خليل

محمد فضل

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الساحل

مايوه

أمينة خليل

ظهور جرئ

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم من صورة الفنانة أمينة خليل على شاطئ البحر والتي ظهرت فيها رفقة خطيبها وصديقها الكاتب المعروف تامر حبيب.

وظهرتأمينة خليل? خلال تواجدها في الساحل الشمالي، مع خطيبها المهندس المعماري عمر طه لتمضية إجازة صيفية، وهي تتوسط الكاتب ?تامر حبيب? وخطيبها ، مُرتدية مايوه أسود من قطعتين وفوقه كاش مايوه، يكشف جسمها في إطلالة وصفها المتابعون بالجريئة جداً .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة أمينة "الجريئة"، بالإضافة لوضعية الصورة وإنتقد بعضهم إلتصاق أمينة بخطيبها وحبيب، فيما سخر آخرون من إحتضانها لحبيب في الصورة، وإعطائها ظهرها لخطيبها .

ولم ترد "خليل" على الانتقادات التي طالتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين دافع البعض عنها.



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