  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:17 م
Advertisements
بحث متقدم
قتل

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم

جانب من أضرار الفيضان

المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا (صور)

أمطار وسيول

الأرصاد: لهذا السبب.. نتوقع سقوط أمطار

علي جمعة

علي جمعة: 3 أسماء لا يجوز تسمية البشر بها

مجمع البحوث الإسلامية: الصِّدِّيق أبو بكر لم يحرقْ أحدًا

البحوث الإسلامية يطلق حملة «الهجرة انتماء وعمل»

انفجار بيروت

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

أبيار آل الشيخ

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

مكتب التنسيق

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

مرفأ بيروت

الاستقالات تتوالي علي البرلمان اللبناني بعد تفجير المرفأ

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا (صور)

عرب وعالم

جانب من أضرار الفيضان
جانب من أضرار الفيضان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع بقادة الجيش "صور وتفاصيل"

#

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

#

الأسد: كارثة تضرب سوريا أشد من حرب الـ9 سنوات

#

ليست كورونا.. كارثة جديدة تضرب إيران

كارثة

مياه

إثيوبيا

فيضان

تعرضت إثيوبيا لكارثة إنسانية، وخاصة منطقة عفار، حيث تسببت الفيضانات الغزيرة في نزوح الآلاف من الأشخاص من منازلهم .

ووفقًا لموقع "بوركينا. كوم"، أكد مكتب تنسيق برنامج الوقاية من الكوارث والأمن الغذائي في منطقة عفار، أن 32 ألف شخص قد نزحوا من منازلهم بسبب فيضان نهر أواش .

وتسبب نهر أواش وبعض الأنهار الفرعية فى حدوث فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة وسيول على المنطقة .

ولفت الموقع إلى أن أميبارا ودوبتي وأيسيتا وأفامبو هي من بين المناطق المتضررة بشدة في المنطقة .

وفضلا عن النزوح، تسببت الفيضانات في فقد مئات الأشخاص، ممتلكاتهم ونفوق العشرات من الحيوانات والمواشي، ولذلك فيحتاج عشرات الآلاف من النازحين إلى مساعدات إنسانية عاجلة .

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، ذكر رئيس منطقة عفار أن الإدارة تفعل كل ما في وسعها لمساعدة المتضررين من الفيضانات .

لكن متابعين إثيوبيين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا أن ما تم إنجازه حتى الآن من الحكومة لا يكاد يذكر مقارنة بحجم الضرر اللاحق بالمنطقة .






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. أب يُلقي ابنته الرضيعة في القمامة
» 1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد التوأم "حسن"
» المصرى البورسعيدي: سنبحث أعلى سعر لبيع "العراقي"
» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة
» الأهلي يتعاقد مع خبير لتطوير قطاع الناشئين
» سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية
» شاهد.. لحظة تفجير جسر في أمريكا والسبب صادم
» تأجيل مباراة الحرس والمصري خوفا من "كورونا"
» بركان جبل سينابونج يثور ويخلف دخانا بارتفاع 5 آلاف متر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية