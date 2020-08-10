خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

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مفاجأة

خبير إيطالي

مرفأ بيروت

كشف خبير المتفجرات الإيطالي دانيلو كوبي مفاجأة جديدة بشأن تفسيره للسحاب البرتقالي الذي صاحب انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي .

وقال خلال حديث لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إن المشهد كان شبيهًا بانفجار مستودع للأسلحة والصواريخ والذخائر، مؤكدًا أن السحابة البرتقالية تشير إلى أن موقع الحادث كان يشتمل على مواد تشارك في صناعة الأسلحة .

وأوضح أن انفجار نترات الأمونيوم دومًا ما يصحبه تولد سحابة صفراء لا لبس في لونها، لكن ما ظهر في انفجار المرفأ كان بمثابة عمود دخان برتقالي مائل إلى اللون الأحمر، مؤكدًا أن هذا اللون تقليديًا يشير إلى معدن الليثيوم الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا في صناعة الصواريخ .

وبين أن الأمونيوم يحتاج إلى مادة محفزة للانفجار، وإلا ما كانت كل المواد انفجرت معًا، نافيًا أن يكون الانفجار ناتجا عن ألعاب نارية، وذلك بسبب قلة المواد المتفجرة الداخلة في صناعة تلك الألعاب.


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