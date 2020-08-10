» صادم.. أب يُلقي ابنته الرضيعة في القمامة

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طفلة

روسيا اليوم

اب



عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو صادم لأب يلقي رضيعته لابنته الرضيعة عقب ولادتها مباشرة، بجانب سلة مهملات في مجمع سكني في الصين، ثم مضى في طريقه .

و أظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة للأب الذي تخلى عن رضيعته بكل برودة أعصاب، قبل أن يتم العثور عليها في وقت لاحق بالقرب من سلة المهملات، ويتم إلقاء القبض عليه.

شاهد الفيديو..

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